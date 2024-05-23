Анархия против Парижа: что происходит в Новой Каледонии

Столица французской Новой Каледонии город Нумеа уже почти две недели охвачена беспорядками. Перед этим парламент Франции одобрил законопроект, который предусматривает предоставление права участвовать в региональных выборах лицам, проживающим на территории НК более 10 лет и тем самым лишить представителей коренных народов избирательной монополии. Об этом сообщает ТАСС.

Несогласные с решением центральных властей жители Новой Каледонии вышли на акцию протеста, которая переросла в сильные беспорядки. Протестующие грабили и поджигали магазины, аптеки и автозаправки. В ходе противостояния с силовиками 6 человек человек погибли (среди них двое полицейских), сотни пострадали . Задержаны около 200 погромщиков.

Сейчас французские власти в срочном порядке перебрасывают подкрепления на остров. Вечером 21 мая в Нумеа прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.

"Я прибыл с решимостью сделать все, чтобы восстановилось спокойствие - с уважением, смирением и памятуя о жертвах. Моя цель — вместе с министрами с всем правительством поддержать людей и обсудить будущее Новой Каледонии со всеми группами", — заявил глава государства.

Как сейчас выглядит Новая Каледония — в галерее "Рамблера".