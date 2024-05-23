Решение Владимир Зеленского оставаться на посту президента Украины несмотря на завершение каденции по закону противоречит демократии. Об этом пишет колумнист издания The Federalist Джордан Бойд.

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"Американская элита часто превозносит Украину как одинокий оплот демократии в авторитарной пустоши, которой является Восточная Европа. Однако решение Владимира Зеленского продлить свой истекающий президентский срок, оставив страну на военном положении, далеко от той опрятной картины демократического поведения Украины", - пишет Бойд.

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Колумнист отмечает, что свое "благословление" на продолжение управление Украиной Зеленскому дал государственный секретарь США Энтони Блинкен, который накануне посетил Киев с официальным визитом.

Бойд подчеркнула, что на протяжении более двух лет американские налогоплательщики вынуждены платить за продолжение конфликта на Украине под лозунгом защиты демократии, в то время как фактически Украина лишилась многих признаков этого типа режима, а также в стране значительно усилилась коррупция. До этого политолог объяснил, до каких пор Зеленский будет президентом Украины.