Блинкен заявил об изучении США нескольких запросов Армении

Соединенные Штаты рассматривают "серию запросов" Армении, определяя, какие шаги Вашингтон может сделать в целях укрепления поддержки Еревана. С таким заявлением выступил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы рассматриваем серию запросов со стороны Армении, чтобы определить, что еще можем сделать для укрепления нашей поддержки Армении и сотрудничества с нею", - сказал шеф американской дипломатии на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, не вдаваясь ни в какие детали.

При этом Блинкен напомнил, что в начале апреля в Брюсселе состоялась его совместная встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Эти консультации, по версии главы внешнеполитического ведомства, были проведены именно для того, чтобы выяснить, что еще США и ЕС "могут сделать, чтобы поддержать Армению". "И мы будем двигаться вперед в ряде различных областей", - пообещал Блинкен, опять-таки не излагая никакой конкретики.

Госсекретарь также выразил надежду на подписание Азербайджаном и Арменией мирного договора.