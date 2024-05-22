Блинкен высказался об ударах Киева в глубине России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина самостоятельно принимает решение об ударах по глубине территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. При этом Блинкен отказался уточнить, готов ли Белый дом разрешить Киеву использовать для этих целей американское оружие.

«Что касается обеспечения, поддержки атак за пределами Украины, то мы этим не занимались. Но Украина должна будет принять собственные решения и примет их. И я хочу гарантировать, что она получит ту технику, которая ей необходима», — заявил он.

Ранее Блинкен заявил, что жителям Ирана стало лучше от гибели президента Эбрахима Раиси.