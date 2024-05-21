Блинкен заявил, что жителям Ирана стало лучше от гибели Раиси

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что после гибели президента Ирана Эбрахима Раисе жизнь для иранцев, как и для всего мира, стала лучше. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос сенатора Теда Круза о том, стал ли мир лучше после смерти Раиси, Блинкен ответил согласием. Он также добавил, что США не оплакивают гибель иранского президента, а в ООН не стали бы объявлять минуту молчания из-за его гибели.

«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», — заявил Блинкен.

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Напомним, что 20 мая президент Ирана Эбрахим Раиси умер в результате крушения президентского вертолета.