Аргентина отказалась зеркально отвечать на отзыв испанского посла

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не будет отзывать своего посла из Испании в ответ на такое решение Мадрида. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Милея телеканалу LN+.

На вопрос о том, планирует ли Аргентина зеркальный ответ на действия Испании, Милей ответил отказом. Он также добавил, что отзыв испанского посла из Аргентины является «безрассудством высокомерного социалиста».

«Он (премьер-министр Испании Педро Санчес — прим. ред.) накалил дипломатические отношения. <...> Нужно объяснить господину Санчесу, что он не вся Испания, он не государство», — заявил он.

12 мая Хавьер Милей публично заявил о коррумпированности жены Педро Санчеса, после чего отказался извиняться за свои слова. Позже глава МИД Испании заявил, что власти страны понизили свое представительство в Аргентине из-за этих высказываний, а также отозвали своего аргентинского посла.