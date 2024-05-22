СМИ: Туристы из Польши заполнили отели в Турции, освобожденные украинцами

Турция рассчитывает покрыть убытки от снижения числа украинских туристов поляками, которые в последние два года проявляют большой интерес к курортам республики. Об этом сообщило издание Ekonomim.

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— Польские туристы заменили украинских в сфере туризма. Их число удвоилось за четыре года и превысило 1,5 миллиона. Количество туристов с Украины сократилось с двух миллионов до 800 тысяч. Польские туристы стали четвертым исходным рынком, особенно в Анталье. В текущем году количество польских туристов увеличится как минимум на 25 процентов, — говорится в статье.

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Уточняется, что в 2023 году количество туристов с Украины в Турции составило 840 тысяч, а польских — 1 миллион 540 тысяч.

Польский рынок значительно перекрыл потери украинского рынка.

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