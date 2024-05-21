В Грузии объяснили, почему закон об иноагентах больше не будут откладывать

Закон об иноагентах в Грузии никуда не уйдет, правящая партия «Грузинская мечта» сделает все для его принятия, чтобы не потерять поддержку своих союзников, уверен грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе. Документ сможет преодолеть и вето, наложенное на него президентом Саломе Зурабишвили. Газета.Ru

«Не раз возникала аналогичная ситуация, так что парламент сможет его преодолеть. Что же касается предложения США, все зависит от того, что за это требуется от Грузии. Если это требование связано с законом, касающимся прозрачности общественных организаций, то вряд ли «Грузинская мечта» будет согласна приостанавливать принятие закона, как год назад из-за молодежных протестов. Если партия опять сделает шаг назад, то велика вероятность того, что осенью ее не поддержат традиционные сторонники. В политике слабых не любят. От «Грузинской мечты» ждут, что она осознанно пошла на принятие этого закона и что у нее есть силы защитить свою цель, свой план действий», — сказал Сакварелидзе. NSN.FM

Ранее глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что законодательный орган сможет преодолеть вето президента страны, наложенное на закон об иноагентах. RT на русском