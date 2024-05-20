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Президент Израиля прокомментировал  возможный ордер МУС Нетаньяху

Президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал призыв прокурора Международного уголовного суда (МУС) к выдаче ордера на арест премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети Герцога.

Президент Израиля прокомментировал возможный ордер МУС Нетаньяху
© globallookpress.com

По словам израильского президента, подобный призыв указывает на высокий риск «краха мировой судебной системы». Он также призвал мировых лидеров поддержать Израиль и осудить подобную инициативу.

«Заявление прокурора МУС является более чем возмутительным и показывает, до какой степени международная судебная система находится перед угрозой краха. Мы ожидаем, что все лидеры свободного мира прямо осудят этот шаг и решительно отвергнут его», — заявил Герцог.

Ранее главный прокурор МУС Карим Хан обратился в палату предварительного производства с требованием выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинского движения ХАМАС.

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