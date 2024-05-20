Президент Израиля прокомментировал  возможный ордер МУС Нетаньяху

Президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал призыв прокурора Международного уголовного суда (МУС) к выдаче ордера на арест премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети Герцога.

По словам израильского президента, подобный призыв указывает на высокий риск «краха мировой судебной системы». Он также призвал мировых лидеров поддержать Израиль и осудить подобную инициативу.

«Заявление прокурора МУС является более чем возмутительным и показывает, до какой степени международная судебная система находится перед угрозой краха. Мы ожидаем, что все лидеры свободного мира прямо осудят этот шаг и решительно отвергнут его», — заявил Герцог.

Ранее главный прокурор МУС Карим Хан обратился в палату предварительного производства с требованием выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинского движения ХАМАС.