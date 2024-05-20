Прокуратура обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта и трех лидеров ХАМАС, которые обвиняются в совершении военных преступлений. Соответствующее заявление опубликовано на сайте суда.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, взяв заложников. В ответ Израиль перешел в состояние войны и ударил по сектору Газа. Военные действия сопровождаются масштабными разрушениями, а также гибелью мирных жителей, в том числе и детей. В палестинском анклаве заявили, что с момента вторжения Израиля погибло более 34 000 человек.

Сегодня Карим Хан, занимающий пост главного прокурора МУС, заявил о том, что обратился в палату предварительного производства с требованием выдать ордеры на арест трех лидеров ХАМАС, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности, совершенные с 7 октября 2023 года.

Прокурор подчеркнул, что руководства Израиля обвиняется в причастности к преступлениям против человечности, в том числе «голоду среди гражданского населения как методу ведения войны», а также «умышленному нападению на гражданское население» и «истреблению и/или убийству».

«Мы заявляем, что обвиняемые преступления против человечности были совершены в рамках широкомасштабного и систематического нападения на палестинское гражданское население в соответствии с государственной политикой. Эти преступления, по нашей оценке, продолжаются и по сей день. (…) Израиль намеренно и систематически лишает гражданское население во всех частях Газа объектов, необходимых для выживания человечества», - подчеркивается в заявлении.

Также прокурор подчеркнул, что «существуют разумные основания» полагать, что лидер ХАМАС Яхья Синвар, глава военного крыла палестинского движения Мохаммед Дейфи и глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания «несут уголовную ответственность за убийство сотен израильских гражданских лиц в результате нападений» 7 октября 2023 года и захвата не менее 245 заложников.

Нетаньяху: Израиль может завершить военные действия в Газе без помощи США

«Я еще раз повторяю свой призыв к немедленному освобождению всех заложников, захваченных из Израиля, и к их безопасному возвращению к своим семьям. Это фундаментальное требование международного гуманитарного права», - говорится в заявлении Карима Хана.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что три тысячи адвокатов подали заявления в Международный уголовный суд в Гааге в связи с действиями Израиля в секторе Газа. По его мнению, вина за происходящее в Газе лежит не только на Тель-Авиве, но и на странах, которые оказывают безоговорочную поддержку Израилю.