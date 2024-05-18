Дрон с российским флагом над зданием Рейхстага запустил 41-летний украинец. Он провел акцию 9 мая, чествуя День Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Берлина и издание Tagesspiegel.

В субботу стало известно, что в День Победы мужчина поднял в воздух российский флаг над зданием Рейхстага. К нему были подкреплены четыре георгиевские ленты. Запуск производился днем, с площади Фридрих-Эберт-Платц.

В День Победы над Рейхстагом пролетел беспилотник с российским флагом

На кадрах, опубликованных Tagesspiegel, видно, как оператор запускает квадрокоптер. К нему подходят интересующиеся и сочувствующие граждане. Один из них поздравляет оператора с Победой в Великой Отечественной войне.

В публикации подчеркивается, что вокруг Рейхстага установлена бесполетная зона для дронов радиусом 5,6 километра. Это сделано по соображениям безопасности.

Ранее Spiegel сообщил, что в Берлине возбудили уголовное дело в связи с нарушением закона о полетах.

В соцсетях пишут, что 41-летний украинец – уроженец Одессы, он приехал в Германии в 2022 году и не первый раз выражает несогласие с киевским режимом.

В этом году в Берлине 9 мая запретили советскую и российскую символику, включая георгиевские ленточки.