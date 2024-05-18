В День Победы над Рейхстагом пролетел беспилотник с российским флагом

Беспилотник с российским флагом пролетел над Рейхстагом 9 мая. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на пресс-службу бундестага.

Пресс-служба немецкого парламента официально подтвердила, что полет имел место. Инцидент произошел 9 мая, но кадры полета дрона были опубликованы в соцсетях только в эти выходные.

По данным Бундестага, аппарат пролетел «посреди площади Фридрих-Эберт-Плац на восточной стороне здания Рейхстага на высоте около 20 метров».

Полиция Берлина возбудила уголовное дело по статье о незаконных полетах.

Немецкие СМИ сообщают, что пилот дрона задержан. Он является сторонником России. Портал t-online.de сообщил в субботу, что тот же человек ранее нарисовал символ «Z» на башне бывшего здания государственного парламента в Потсдаме и повредил украинские изображения.