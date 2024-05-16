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Экс-журналист опубликовал зарплату Макрона

Бывший журналист Ксавье Берн опубликовал зарплатную ведомость президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Liberation.

Экс-журналист опубликовал зарплатную ведомость Макрона
© globallookpress.com

Согласно содержанию ведомости, зарплата Макрона составила 14 586 евро до вычета налогов в январе. Отмечается, что сама ведомость никак не отличается от принятого во Франции стандарта. Работодателем Макрона указан «Офис президента республики», а в графе с адресом проживания указан адрес. При этом «Пособие по проживанию» президента во дворце составляет 12 457 евро.

По словам Берна, он получил документы заказным письмом. При этом журналист сам запросил ведомость в Елисейском дворце еще два месяца назад — согласно французским законам, любой гражданин страны может потребовать обнародовать любой документ, который касается государственной деятельности.

Ранее Макрон призвал Европу готовиться в сдерживанию России.

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