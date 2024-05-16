Экс-журналист опубликовал зарплатную ведомость Макрона

Бывший журналист Ксавье Берн опубликовал зарплатную ведомость президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Liberation.

Согласно содержанию ведомости, зарплата Макрона составила 14 586 евро до вычета налогов в январе. Отмечается, что сама ведомость никак не отличается от принятого во Франции стандарта. Работодателем Макрона указан «Офис президента республики», а в графе с адресом проживания указан адрес. При этом «Пособие по проживанию» президента во дворце составляет 12 457 евро.

По словам Берна, он получил документы заказным письмом. При этом журналист сам запросил ведомость в Елисейском дворце еще два месяца назад — согласно французским законам, любой гражданин страны может потребовать обнародовать любой документ, который касается государственной деятельности.

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