Макрон призвал Европу готовиться в сдерживанию России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова сдерживать Россию, если она зайдет слишком далеко. Об этом стало известно из видео, опубликованного на официальном YouTube-канале политика.

«Если в какой-то момент русские зайдут слишком далеко, мы, все европейцы должны быть готовы действовать, чтобы сдержать их», — сказал он.

При этом Макрон заявил, что надеется на то, что Франции не нужно будет вступать в боевые действия. Он отметил, что Франция является державой мира, однако его будет необходимо защищать, если этого хочет Европа.

Макрон: Россия не сможет долго поддерживать траты на оборону на текущем уровне

2 мая Макрон сообщил, что Елисейский дворец по-прежнему допускает отправку войск на Украину. В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о праве Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно выбирать цели для ударов британским оружием.