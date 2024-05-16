Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном

Отношения Москвы и Пекина выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

По его словам, они стали эталоном отношений между крупными державами. Си Цзиньпин напомнил, что 2024 год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатических отношений Китая и России. Китайский лидер указал, что за эти годы он встречался с Путиным не меньше 40 раз.

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«Такие плотные связи позволяют нам намечать стратегические направления для сохранения устойчивой и стремительной динамики роста российско-китайских отношений, которые давались совсем нелегко и поэтому заслуживают самого бережного отношения», — подчеркнул председатель КНР.

Отмечается, что стабильное развитие отношений между двумя странами не только отвечает коренным интересам РФ и КНР, но и идет на пользу делу мира и процветания в регионе и во всем мире.