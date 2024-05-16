Куба выдвинула требование к США

Вашингтон должен исключить Кубу из произвольного списка стран — спонсоров терроризма, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление кубинского президента Мигеля Диас-Канеля.

По его словам, американские власти также должны отменить экономические санкции против Гаваны. Глава государства указал, что Куба сотрудничает в борьбе против терроризма, потому «США должны сделать правильный и логичный шаг: убрать Кубу из произвольного списка Госдепартамента и положить конец принудительным экономическим мерам, которые его сопровождают».

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В январе 2017 года Дональд Трамп, который был тогда президентам США, ужесточил правила поездок американцев на Кубу и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Республика вновь была включена в список государств - спонсоров терроризма. Администрация действующего президента Джо Байдена заявила, что пересмотрит политику в отношении Кубы, но до сих пор не исключила ее из этого списка.

Ранее Генассамблея ООН в 31-й раз приняла резолюцию, призывающую Вашингтон отменить экономические, коммерческие и финансовые санкции против Кубы. Документ поддержали 187 государств.