Нетаньяху сделал заявление о победе без помощи США

Израиль сможет одержать победу в конфликте против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа даже без помощи Соединенных Штатов. Такое мнение выразил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNBC.

Главе правительства был задан вопрос, сможет ли Израиль "выиграть эту битву без поддержки Америки".

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"Ответ - да", - сказал он. "Хотя мы ценим американскую поддержку, мы хотим американской поддержки <...>. Мы должны победить. У нас нет выбора", - отметил Нетаньяху.

Как ранее сообщил портал Axios, израильский премьер на заседании военного кабинета 9 мая подчеркнул, что еврейское государство не является вассалом США. Это произошло после того, как американский президент Джо Байден заявил, что США остановят поставки оружия Израилю в случае проведения крупной военной операции в городе Рафах в секторе Газа.