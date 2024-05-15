Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света

Энергетическая компания Украины «Укрэнерго» сообщила, что во всех регионах страны были введены аварийные отключения света. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что такое решение было принято из-за увеличения дефицита электроэнергии в энергосистеме. Ограничения были введены с утра 15 мая. Для промышленных потребителей они будут действовать на протяжении всего дня.

«Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. <...> Причина — увеличение дефицита электроэнергии вследствие роста потребления из-за похолодания», — сообщили в компании.

Отметим, что аналогичные ограничения были также введены 14 мая.