Все регионы Украины частично останутся без света

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» прибегла к аварийным отключениям света в промышленных компаниях и домах во всех регионах страны. Об этом говорится в заявлении компании.

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При этом энергетическое питание объектов критической инфраструктуры не огранивается.

Свет в указанных объектах будет отключен с 6:40 до 9:00.

Причиной такое меры названо увеличение дефицита электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания «на фоне последствий российских обстрелов».

С 00:00 до 24:00 в среду, 15 мая, для промышленных потребителей действуют графики ограничения мощности.

14 мая также было введено аварийное отключение света всех регионах Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.