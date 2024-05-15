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В Словакии назвали возможных организаторов покушения на премьер-министра страны

Организаторами покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могут быть члены словацкой оппозиции, предположил в разговоре с NEWS.ru экс-премьер страны Ян Чарногурский. По его словам, местные оппозиционеры находятся под влиянием Запада.

Я только прочел эту новость. Пока не знаю, насколько все серьезно для его здоровья. Я думаю, к этому может быть причастен кто-нибудь из словацкой оппозиции, которая находится под влиянием западной пропаганды и которую поддерживает Запад, — заявил Чарногурский.

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Премьер Словакии Фицо ранен в ходе стрельбы после заседания правительства

Премьер Словакии Роберт Фицо получил ранение в ходе стрельбы. Об этом сообщает словацкое издание teraz.sk.

Отмечается, что инцидент произошел после того, как глава правительства вышел к общественности после выездного заседания правительства республики. Сообщается, что прозвучало несколько выстрелов.

По данным издания Pravda, стрелявший задержан, его мотивы не уточняются.

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Стала известна личность напавшего на премьера Словакии мужчины

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице, сообщает издание Denník N.

По данным издания, мужчина выстрелил из короткоствольного ружья, которое находилось у него на законных основаниях.

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Состояние премьер-министра Словакии оценивается как крайне тяжелое

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, оценивается как крайне тяжелое. По предварительным данным, политика ранили в грудь, живот и конечности. Сейчас его транспортируют из Гандловы в Братиславу, где глава кабмина будет прооперирован, его жизни ничего не угрожает, сообщает издание Plus 7 Days.

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Очевидцы рассказали о покушении на премьер-министра Словакии Фицо

Словацкая газета Denník N поговорила с двумя очевидцами покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. По информации издания, пожилой мужчина, находившийся на месте происшествия во время покушения, хотел пожать политику руку.

"Когда прозвучали выстрелы, я чуть не оглохла", - добавила женщина, также находившаяся рядом с Фицо.

Она добавила, что слышала три или четыре выстрела.

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Назван вероятный организатор покушения на премьера Словакии Фицо

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо мог стрелять представитель украинской военизированной группировки неонацистского типа, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что вряд ли такими методами стали бы действовать представители США или НАТО.

Точно не США или НАТО, они все-таки такими методами не действуют против своих. Наиболее вероятно — украинские военизированные группировки неонацистского типа, которые привыкли к безнаказанности, так как совершили многочисленные преступления на Украине, — пояснил политолог.

По его словам, такие группировки уверены, что могут совершать любые преступления. Марков предположил, что это месть не только за отказ Словакии поставлять оружие Украине, но и за заявления Фицо о необходимости примириться с Россией, а также за отказ выдавать Киеву украинских мужчин.

Предположу, что это месть не только за отказ Словакии поставлять оружие Украине. Фицо говорил еще о необходимости мира с Россией, Словакия ввела ограничения на товары с Украины. Словакия заявила, что не выдаст украинских мужчин Киеву, — отметил эксперт.

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Политолог высказался о возможных мотивах стрелявшего в премьера Словакии

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могло быть совершено из-за его политической позиции, в том числе, по вопросу поддержки Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Владимир Жарихин. Вместе с тем, он подчеркнул, что мотивы могли быть любыми, строить гипотезы пока рано.

«Строить гипотезы через короткое время после нападения я бы не стал. Но, безусловно, ситуация в стране сложная, потому что достаточно полярные позиции наблюдаются у противостоящих сторон. Тут все возможно. Возможен вариант, что в Фицо стреляли из-за его политической позиции [в том числе, по Украине], но возможны и другие варианты. Я бы не стал говорить однозначно», — сказал политолог

Он также заметил, что большинство граждан Словакии поддерживают действующего премьер-министра страны.

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В России прокомментировали покушение на премьер-министра Словакии

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал информацию о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В беседе с «Лентой.ру» сенатор выразил надежду на качественное расследование обстоятельств произошедшего и пожелал словацкому лидеру скорейшего выздоровления.

«Первое, что приходит на ум, это крылатая древнеримская фраза "ищи, кому выгодно". В данном случае у меня лично нет сомнений, что деятельность словацкого премьера была как кость в горле у большого числа членов НАТО, начиная с соседней Чехии, где его ненавидели многие представители правящей элиты, и заканчивая вашингтонскими правителями. (...) Что там было на самом деле, я надеюсь, мы узнаем в результате следствия, которое пройдет должным образом», — сказал сенатор.

При этом он не исключил, что покушение может быть «не просто актом в отношении конкретного человека», но предупреждением другим европейским политикам.

Логически рассуждая, очевидно, что именно таким способом могли начать расправы над теми политиками ЕС, кто пытается трезво смотреть на вещи и искать способы установления реально мира в Европе и достижения там безопасности и стабильности. (...) Дай бог, чтобы этот политик не просто выжил, но и вернулся к своей политической деятельности

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Президент Словакии осудила жестокое нападение на премьера Фицо

Президент Словакии Зузана Чапутова осудила жестокое нападение на премьер-министра Фицо и пожелала ему скорейшего выздоровления. Об этом сообщает Reuters.

«Я решительно осуждаю сегодняшнее жестокое и безрассудное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Я потрясена. Я желаю Роберту Фицо побольше сил в этот критический момент, чтобы оправиться от нападения», — написала Чапутова в соцсетях.

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