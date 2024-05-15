Президент Словакии отреагировала на жесткое нападение на премьера Фицо

Президент Словакии Зузана Чапутова осудила жестокое нападение на премьер-министра Фицо и пожелала ему скорейшего выздоровления. Об этом сообщает Reuters. Lenta.ru

«Я решительно осуждаю сегодняшнее жестокое и безрассудное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Я потрясена. Я желаю Роберту Фицо побольше сил в этот критический момент, чтобы оправиться от нападения», — написала Чапутова в соцсетях. Газета.Ru

Отмечается, что очевидцы слышали несколько выстрелов, затем Фицо упал на землю. Сотрудники полиции тут же задержали предполагаемого злоумышленника. Правоохранители оцепили территорию вокруг Дома культура. В настоящее время словацкого премьера доставляют в больницу в Братиславе на вертолете. ТК Звезда