Китай продолжит поддерживать контакты со всеми сторонами украинского кризиса для его урегулирования путем переговоров. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.

"Призываем стороны конфликта оперативно возобновить диалог и взаимодействие, совместно снизить напряженность, также призываем международное сообщество создать условия для скорейшего прекращения боевых действий", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

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"Китай будет продолжать занимать объективную и беспристрастную позицию, поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами и добиваться урегулирования украинского кризиса политическими средствами", - отметил Шуан. Он добавил, история дает много примеров, что конфликты в итоге "разрешаются только путем переговоров".

Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.