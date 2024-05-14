Премьер Грузии прокомментировал возможное введение санкций со стороны США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что разговоры о возможном введении санкций со стороны США являются несерьезными. Об этом сообщает ТАСС.

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По его мнению, подобные заявления являются контрпродуктивным в случае разговора об улучшении двусторонних отношений.

До этого помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты введут персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет подорвана демократия.

Днем 14 мая Кобахидзе провел с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном «продолжительную откровенную встречу».

Правительство Грузии отказалось разговаривать с европейскими делегациями

В ходе беседы Кобахидзе отметил, что грузинская сторона выражает желание «углубить сотрудничество» с США, но это «требует двусторонних усилий и взаимного справедливого отношения».

14 мая парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в окончательном третьем чтении. За проголосовали 84 депутата, против — 30.

Ранее президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах.