В России оценили шансы Армении на вступление в Евросоюз

Армения не может вступить в Евросоюз, потому что является членом ОДКБ и Евразийского экономического союза, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, для начала Еревану нужно получить статус кандидата в ЕС и начать переговоры по всем условиям. Макаркин считает, что слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна показывают вектор его политики.

Армения находится в самом начале пути, если этот путь к чему-то приведет. Здесь есть проблема членства Армении в ОДКБ и Евразийском союзе. Никто из кандидатов в члены в ЕС не является членом этих блогов. Это политическое заявление, которое демонстрирует вектор политики Армении при Пашиняне. Это идеологическое заявление, не конкретные планы, — отметил политолог.

Макаркин подчеркнул, что Армения уже предпринимает определенные шаги по вступлению в ЕС, фактически заморозив членство в ОДКБ. В то же время политолог напомнил, что Пашинян приезжал в Москву на саммит ЕАЭС.

На саммит ЕАЭС Пашинян приехал, потому что членство здесь очень выгодно Армении. Членство в ЕС и ЕАЭС — две большие разницы. Они несовместимы. Пашинян хотел бы сближаться с Европой, минимизировать участие в ОДКБ и оставаться в ЕАЭС, — подытожил Макаркин.

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Армения готова вступить в Евросоюз уже в этом году. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«В каком году? В этом!» — ответил Пашинян на вопрос о желаемом сроке вступления Армении в ЕС.

5 апреля в Брюсселе прошла встреча между представителями Армении, США и Евросоюза. После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Запад в превращении Армении в форпост на Южном Кавказе, заявив о возможных негативных последствиях сложившейся ситуации.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва ждет от Еревана данные о договоренностях с США и ЕС. При этом, по ее словам, власти РФ не будут удивлены, если узнают о навязывании Западом Армении планов по замене российских пограничников и военной базы специалистами из США, НАТО и ЕС.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин прокомментировал возможность вступления Армении в Евросоюз (ЕС). В беседе с «Лентой.ру» эксперт оценил шансы интеграции Еревана в ЕС как низкие.

«Само заявление Пашиняна демонстрирует, что Армения семимильными шагами движется от России в сторону Запада. Более того, происходит усиление напряженности между Россией и Арменией, так как Ереван понимает, что Москва критически относится к желанию своих соседей интегрироваться в Запад. Зная это, Пашинян идет на обострение ситуации», — подчеркнул Блохин.

По мнению эксперта, в отношениях России и Армении наблюдается кризис.

Скорее всего, никакой интеграции в ЕС не получится: для этого нужно экономику поднять до европейского уровня, соответствовать определенным стандартам. Скорее всего, на Западе ему что-то пообещают, но никакого членства в ЕС для Армении не будет

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Вход Армении в евроэкономику ничего плохого или хорошего государству не принесет. Об этом NEWS.ru заявил член Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Во вторник на Копенгагенском саммите демократии премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что хотел бы вступления страны в Евросоюз в 2024 году.

По мнению Говырина, максимум, что ждет Ереван — статус страны в вечном ожидании, а также снятие подозрений Запада в сговоре с Россией. «Армению в ЕС не возьмут. А если и порассуждать на эту тему, то сам вход в ЕС ничего не значит», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что Россия может прямо или завуалированно наложить на Армению санкции, которые для республики станут ударом.

Баку и Ереван достигли исторического результата в процессе делимитации государственной границы. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает ТАСС.

Байрамов отметил, что очень позитивно воспринимает развитие процесса делимитации. По его мнению, главное, что результат был достигнут путем прямых переговоров между Арменией и Азербайджаном.

«Впервые за 30 лет мы достигли решения столь серьезного вопроса за столом переговоров», — отметил представитель Баку.

10 мая в Алма-Ате в Казахстане прошли переговоры Армении и Азербайджана по мирному соглашению. Встреча глав МИД республик Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова продлилась более четырех часов. После этого представители Еревана и Баку договорились продолжить переговоры по вопросам, по которым остались разногласия.