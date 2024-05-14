Названо главное препятствие Армении на пути в Евросоюз

Армения не может вступить в Евросоюз, потому что является членом ОДКБ и Евразийского экономического союза, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, для начала Еревану нужно получить статус кандидата в ЕС и начать переговоры по всем условиям. Макаркин считает, что слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна показывают вектор его политики.

Армения находится в самом начале пути, если этот путь к чему-то приведет. Здесь есть проблема членства Армении в ОДКБ и Евразийском союзе. Никто из кандидатов в члены в ЕС не является членом этих блогов. Это политическое заявление, которое демонстрирует вектор политики Армении при Пашиняне. Это идеологическое заявление, не конкретные планы, — отметил политолог.

Макаркин подчеркнул, что Армения уже предпринимает определенные шаги по вступлению в ЕС, фактически заморозив членство в ОДКБ. В то же время политолог напомнил, что Пашинян приезжал в Москву на саммит ЕАЭС.

На саммит ЕАЭС Пашинян приехал, потому что членство здесь очень выгодно Армении. Членство в ЕС и ЕАЭС — две большие разницы. Они несовместимы. Пашинян хотел бы сближаться с Европой, минимизировать участие в ОДКБ и оставаться в ЕАЭС, — подытожил Макаркин.

Ранее Пашинян заявил, что страна готова вступить в Европейский союз. Так он ответил на вопрос о желании страны стать членом ЕС в ходе дискуссии на Копенгагенском саммите демократии. По словам главы республики, это может случиться в 2024 году.

Депутат Госдумы Алексей Говырин усомнился в том, что Армению возьмут в Евросоюз. По его словам, географически государство не является европейским. Кроме того, вступление в ЕС никак не повлияет на экономику страны, уверен депутат. Как отметил Говырин, Армения не может предложить что-то уникальное Евросоюзу.