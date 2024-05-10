Байден ответил на предложение по дебатам с Трампом

Президент США Джо Байден подтвердил, что готов к дебатам с бывшим американским лидером Дональдом Трампом в рамках нынешней президентской гонки.

"Организуйте их", - сказал демократ Байден, когда его спросили, намерен ли он проводить дебаты с республиканцем Трампом. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

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Ранее американский президент уже выражал готовность принять участие в дебатах с Трампом.

Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.