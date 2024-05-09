Хантер Байден предстанет перед судом по делу об оружии

Третий окружной апелляционный суд США отклонил ходатайство сына президента страны Джо Байдена Хантера о закрытии дела о хранении оружия, пишет CNN со ссылкой на судебные документы. Отмечается, что команда специального прокурора Дэвида Вайса доказала отсутствие у суда юрисдикции рассматривать дело.

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Эта апелляция отклонена, так как ответчик не доказал, что решение окружного суда имеет основания быть обжалованным, — сказано в постановлении апелляционной коллегии.

Если стороны не достигнут соглашения о признании вины Байденом, то судебный процесс должен стартовать в начале июня.

Хантера Байдена обвиняют в нарушениях, связанных с владением оружием. По данным прокуратуры США, в 2018 году он соврал во время покупки Colt Cobra, что не принимает наркотики. Второе обвинение связано с употреблением запрещенных веществ в период владения оружием.

В апреле суд в Лос-Анджелесе отклонил ходатайства Хантера Байдена о снятии с него обвинений в неуплате федеральных налогов. Уточняется, что речь идет о сумме не менее $1,4 млн. Сын главы Белого дома пришел на заседание суда, но не признал себя виновным.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.