Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

Белорусско-российское единство служит главным форпостом в противостоянии попыткам переписывания истории, оправдания геноцида и нацизма. Об этом говорится в поздравлении главы белорусского государства Александра Лукашенко президенту России Владимиру Путину с 79-й годовщиной Великой Победы, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

"Сегодня белорусско-российское единство служит главным форпостом в противостоянии настойчивым попыткам переписывания истории, оправдания геноцида и нацизма. Уверен, в таком партнерстве наша сила, безопасность и благополучие", - говорится в поздравлении.

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В поздравительном послании глава государства отметил, что Победа в Великой Отечественной войне стала нетленной связующей нитью между братскими народами двух стран, а беспримерный подвиг миллионов советских людей, выпавшие на их долю тяжелые испытания и неисчислимые жертвы навечно вписаны в героическую летопись двух государств.

Лукашенко обратил внимание, что для белорусов 2024 год ознаменован славным юбилеем - 80-летием освобождения республики от фашистских захватчиков. "Эта особая дата - хороший повод напомнить всему миру о стойкости перед лицом общих угроз, готовности и способности защищать каждую пядь родной земли, хранить и отстаивать наследие всенародного подвига", - подчеркнул Лукашенко.

Президент также поздравил с Днем Победы представителей высшего руководства России и Патриарха Московского и всея Руси. Он направил поздравления президентам Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, руководителям международных и региональных организаций .