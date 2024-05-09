Захарова: дипломаты РФ готовы к провокациям за рубежом в День Победы

Российские дипломаты за рубежом готовы к провокациям в свой адрес в День Победы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

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Она рассказала, что есть "огромное количество" того, через что российским дипломатам приходится проходить все эти годы. "Но это нас не только не останавливает. Возможно, даже возбуждает эту — помните, опять же, строчку про Вторую мировую, для нас Великую Отечественную — "ярость благородную", - сказала Захарова. Провокации в адрес дипломатов РФ происходят регулярно и за последние два года они, отметила представитель МИД и назвала это "испытанием".

По ее словам, за это время происходили нападения на машины, на квартиры, жилые помещения, были также угрозы, шантаж, вскрытие почты и подобное.

8 мая Захарова, комментируя высылку военного атташе РФ из Лондона, пообещала жесткий ответ на это.