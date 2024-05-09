Такер Карлсон опубликовал новое интервью из России

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал на своем сайте новое интервью, которое, вероятно, взял во время февральского визита в Москву. Запись разговора с переехавшей в Россию экс-помощницей Джо Байдена Тары Рид доступна на сайте журналиста.

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Рид, обвинявшая в сексуальных домогательствах Байдена, с которым работала в бытность его сенатором, рассказала о страхе преследования, но пообещала продолжать бороться за привлечение к ответственности своего бывшего начальника.

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«Я зла. Я хочу, чтобы Джо Байдена привлекли к ответу. Он забрал годы моей жизни, он трижды ее разрушил», — заявила Рид.

Она призналась, что опасается преследования со стороны властей США за свое интервью российскому Первому каналу, который находится под американскими санкциями.

В 2020 году бывшая помощница Байдена и сотрудница Сената США Тара Рид рассказала о пережитых ею более 30 лет назад сексуальных домогательствах со стороны пожилого американского лидера. По ее словам, в 1993 году Байден в одном из коридоров в Капитолии без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях.