Байден назвал самую большую угрозу демократии в США

Президент США демократ Джо Байден заявил, что считает бывшего американского лидера республиканца Дональда Трампа самой большой угрозой для демократии в стране.

"Он говорит, что самая большая угроза - это преступники, проникающие через границу. Что ж, самая большая угроза - это та, которую он представляет нашей демократии", - сказал Байден, выступая на мероприятии в поддержку своей предвыборной кампании в Чикаго (штат Иллинойс).

Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Трамп уверен, что Байден выйдет из президентской гонки

Говоря о президентской гонке, действующий президент утверждал, что "динамика на его стороне". Он также заявил, что не придает особого значения опросам общественного мнения.

"Честно говоря, я не считаю, что какие-либо опросы играют существенную роль на таком раннем этапе. В это время тяжело добиться качественного опроса", - считает он.

Байден отметил, что никогда не был настроен так оптимистично в отношении будущего Соединенных Штатов, как сейчас.

"Я уверен, что мы добьемся успеха на этих выборах, в немалой степени благодаря вам", - сказал он, обращаясь к сторонникам.

Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.