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В Белом доме заявили, что США и Украина вместе боролись с Гитлером и Сталиным

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что во времена второй мировой войны США и Украина вместе боролись против режимов Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Об этом сообщает «ГлавМедиа».

В Белом доме заявили, что США и Украина вместе боролись со Сталиным
© globallookpress.com

Такое заявление она сделала во время брифинга. Отвечая на вопрос о том, почему США не осуждают проявления украинского нацизма, Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев из-за «все еще существующей угрозы с востока».

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«79 лет назад США и наши украинские союзники вместе боролись против тоталитарных режимов Гитлера и Сталина. Хотя сейчас Берлин наш союзник, угроза с востока сохраняется. Поэтому мы продолжим поддерживать Украину всеми доступными средствами», — заявила она.

Ранее Жан-Пьер прокомментировала информацию о покушении на Зеленского.

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