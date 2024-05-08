В США прокомментировали сообщения о покушении на Зеленского

Вашингтон обеспокоен сообщениями о попытке покушения на Владимира Зеленского. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

Накануне контрразведка и Служба безопасности Украины объявили о задержании двух полковников управления украинской госохраны, которые якобы «сливали» секретную информацию России и искали приближенных к Зеленскому. По данным спецслужб, подозреваемые работали на ФСБ России и планировали, помимо убийства Владимира Зеленского, покушение на главу Главного управления разведки Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка.

По словам Карин Жан-Пьер, в Белом доме знакомы с информацией о попытке покушения на представителей украинского руководства.

«Мы видели это объявление. Оно, разумеется, вызывает значительную обеспокоенность. И, безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», - заявила она.

Стали известны подробности о готовивших покушение на Зеленского офицерах

При этом за дополнительными сведениями пресс-секретарь Белого дома посоветовала обратиться в правительство Украины, еще раз подчеркнув, что «эта новость вызывает озабоченность».

Ранее появились новости о задержании в Польше человека, подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского. Комментируя эти данные, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что западные страны могли принять решение о «ликвидации» Владимира Зеленского.