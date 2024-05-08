Хуситы заявили о попытках США убедить их отказаться от поддержки Газы

Американские власти контактируют с мятежным движением «Ансар Аллах», сообщает ТАСС.

США предпринимают попытки убедить йеменских хуситов отказаться от поддержки Газы, в рамках которой они атакуют коммерческие суда в Красном море. Как заявил руководитель высшего политического совета «Ансар Аллах» Махди аль-Машат, Вашингтон унижается и через посредников убеждает отказаться от решения о поддержке Газы, «но мы отвергаем их предложения, потому что они противоречат нашей религии, нашим ценностям и нашим принципам».

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По его словам, противостоящие хуситам силы международной коалиции «потерпели неудачу в военной конфронтации, поэтому враг делает ставку на другую политику». При этом не уточняется, в чем именно заключаются попытки урегулирования, предпринимаемые американской стороной.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Это будет продолжаться до тех пор, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

С ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. 3 мая военный представитель «Ансар Аллах» объявил о «четвертом этапе эскалации», в рамках которой хуситы будут атаковать направляющиеся в израильские порты суда во всей зоне досягаемости, включая Средиземное море.