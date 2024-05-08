Посольство КНР обвинило США в экономическим запугивании

Соединенные Штаты прибегают к экономическому запугиванию, ужесточая меры экспортного контроля за поставками полупроводников в Китай. Об этом заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"США усиливают контроль за экспортом полупроводников в Китай и занимаются преследованием китайских компаний из соображений национальной безопасности. Это самое настоящее экономическое запугивание", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать отзыв Министерством торговли США некоторых экспортных лицензий на поставки товаров компании Huawei.

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Дипломат подчеркнул, что Китай выступает "решительно против" экспортных ограничений, введенных американской стороной.