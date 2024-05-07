Посол КНР в Москве выступил с заявлением по поводу украинского конфликта

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что следует предотвратить разрастание украинского конфликта и его выход из-под контроля. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

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Дипломат напомнил, что прошло уже больше двух лет с начала эскалации кризиса на Украине. По его мнению, военные действия затягиваются, поэтому главной задачей является восстановление мира. Ханьхуэй подчеркнул, что Китай придерживался объективной и беспристрастной позиции по вопросу кризиса, предлагая мирные инициативы.

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