Белый дом распорядился, чтобы дипломаты США не посещали инаугурацию Путина

Белый дом распорядился, чтобы представители посольства США в Москве не посещали инаугурацию президента России Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

По ее словам, таким образом Вашингтон выразил протест против СВО РФ на Украине.

«Думаю, мы выразились ясно, мне добавить нечего», — заключила Жан-Пьер.

Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер сообщал, что представители США не примут участия в инаугурации Путина, поскольку Вашингтон не считает последние президентские выборы в РФ «свободными и справедливыми».

Напомним, что инаугурация Путина состоялась сегодня, 7 мая. Он вступил в должность президента РФ уже в пятый раз. Очередной шестилетний срок Путина завершится в 2030 году. Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. На них Путин набрал 87,28% голосов