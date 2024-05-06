Стало известно, посетят ли представители США инаугурацию Путина

Представители США не примут участия в инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллера, передает «РИА Новости».

По его словам, США не считают последние президентские выборы в России «свободными и справедливыми». При этом Миллер указал, что Вашингтон признает Путина в качестве лидера РФ.

«Нет, наши представители не будут присутствовать на его инаугурации», — сказал он.

Инаугурация Путина состоится 7 мая. Он вступит в должность президента РФ уже в пятый раз. Очередной шестилетний срок Путина завершится в 2030 году.