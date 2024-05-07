В Турции отреагировали на слова Кэмерона об ударах по России

Читатели турецкого издания Haber7 раскритиковали министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона за слова об ударах по российской территории и выразили свою поддержку России.

Такую реакцию читатели Haber7 оставили под новостью о том, что МИД России выразил послу Великобритании в Москве протест из-за риторики Лондона об ударах по территории России. Часть комментаторов под новостью выступила с поддержкой Москвы. При этом некоторые из них призвали Россию напрямую атаковать страны Европы.

«Ждем с нетерпением. Ударьте, отомстите за угнетенных», — написал один из пользователей. «Ударьте по этой чертовой Европе, и нам тоже станет легче», — призвал другой. «Не прощайте, бейте по всему Западу. Все они помогают Украине. Через Польшу, Румынию, Болгарию на Украину идет столько боеприпасов», — считает еще один из читателей.

Ранее Кэмерон заявил о том, что Лондон разрешает использование своего оружия для ударов по территории России со стороны ВСУ. Эти слова передало агентство Reuters, но позже публикация была удалена — редакция заявила, что авторы пересмотрят текст и позже выпустят отредактированную версию.