Reuters отозвало статью про Кэмерона и удары ВСУ по России

Информационное агентство Reuters отозвало новость с высказыванием главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона об ударах ВСУ по России.

Напомним, что во время своего визита в Киев Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право наносить удары по территории России, если используют оружие из Великобритании. Как уточнили в Reuters, они пересмотрят свой текст и позже выпустят отредактированную версию.

МИД Британии заявил о праве Украины бить по целям внутри России западным оружием

«Новость Рейтер, в которой говорится, что британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон обещает помощь Украине, отозвана, ожидается пересмотр определенных деталей в тексте. Пересмотренная версия будет опубликована позднее в надлежащее время», — сообщили в агентстве.

Ранее слова Кэмерона прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.