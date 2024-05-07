Порнозвезда призналась в сексуальной связи с Трампом

Американская порноактриса Сторми Дэниэлс призналась во время судебного заседания в Нью-Йорке в сексуальной связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам Дэниэлс, в 2006 году она познакомилась с Трампом во время турнира по гольфу, когда ей было 27, а политику 60 лет. Изначально девушка отказывала в ухаживаниях Трампу, но в итоге все же оказалась у политика в пентхаусе. При этом Дэниэлс призналась, что до последнего не рассчитывала на сексуальный контакт с Трамом, но политик был настойчив.

«Я почувствовала, как кровь отступила от рук и ног, будто я встала слишком быстро. Я подумала: "о, Боже, что я неправильно поняла, чтобы оказаться здесь" <...> Сначала я просто испугалась. Я не ожидала, что там кто-то будет, особенно без большого количества одежды. <...> Я сняла одежду и обувь, бюстгальтер. Мы были в миссионерской позиции», — рассказала она.

При этом Дэниэлс добавила, что после близости Трамп не стал просить ее никому не рассказывать о случившемся, а также не упоминал про свою супругу. Она также заявила, что в последующем испытывала стыд из-за того, что не остановила политика, но одновременно с этим решила продолжить с ним общение — Трамп пообещал, что может помочь девушке попасть на ток-шоу «Кандидат».

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Напомним, что Трампу предъявлено 37 пунктов обвинений, среди которых обвинение в «умышленном удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне», «заговоре с целью препятствования правосудию», «сокрытии документа или записи», «коррупционном сокрытии документа или записи», а также «сокрытии документа в ходе федерального расследования». Кроме того, Трампа обвиняют в фальсификацией документов, которые связаны с выплатами двум женщинам за молчание об их предполагаемой связи. Одной из этих женщин оказалась порноактриса Сторми Дэниэлс.

Ранее Трамп назвал запрет комментировать судебный процесс нарушением права на свободу слова.