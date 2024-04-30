Трамп пожаловался на нарушение права на свободу слова

Экс-президент США Дональд Трамп назвал постановления о неразглашении, запрещающее всем сторонам процесса публиковать комментарии по делу о выплате порноактрисе Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффорд) нарушением его прав на свободу слова.

"Этот судья [Хуан Мерчан] лишил меня конституционного права на свободу слова. Я единственный в истории кандидат в президенты, которому запретили комментировать [судебный процесс]", - написал он на своей странице в Truth Socila. Трамп также назвал этот процесс "вмешательством в выборы 2024 года".

Суд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде

Ранее суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $9 тыс. за нарушение постановления о неразглашении, запрещающее всем сторонам процесса публиковать комментарии по делу о выплате порноактрисе Сторми Дэниэлс. Трампа также оштрафовали на $2 тыс. за неуважение к суду.