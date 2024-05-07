Во Франции заявили, что Си Цзиньпин унизил Макрона

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин унизил французского президента Эммануэля Макрона во время своего визита в Париж. Об этом Филиппо написал в социальной сети X.

По мнению Филиппо, унижением является тот факт, что китайский лидер больше общался с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а не с Макроном. Он также добавил, что само присутствие дер Ляйен демонстрирует «дух подчинения» Макрона, а членство Франции в Евросоюзе наносит стране ущерб.

«Государственный визит Си Цзиньпина во Францию: Макрон унижен и высмеян! Он продемонстрировал свое подчиненное положение, пригласив Урсулу фон дер Ляйен: председатель Китая определил настоящего босса и больше разговаривал с ней, в конечном итоге игнорируя Макрона», — написал Филиппо.

Ранее Си Цзиньпин прилетел с визитом в Париж — это стало первой поездкой китайского лидера во Францию за последние пять лет. Во время визита председатель КНР призвал Францию объединить усилия в борьбе «блоковой конфронтации» и «новой холодной войне».