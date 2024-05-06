Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Франция могут объединить усилия в борьбе «блоковой конфронтации» и «новой холодной войне». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Такое заявление Си Цзиньпин сделал во время визита в Париж, который стал первой поездкой китайского лидера во Францию за последние пять лет. По его словам, Китай и Франция должны вместе отстаивать «взаимную выгоду».

Си Цзиньпин с призывом обратился к Франции

«Си Цзиньпин призвал Китай и Францию совместно содействовать справедливой и упорядоченной модели многополярного мира» , — сообщает источник.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает полноправное принятие Палестины в состав ООН.