Китай поддержал принятие Палестины в ООН

Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил, что Китай поддерживает полноправное принятие Палестины в состав ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая проходила в Париже. Позже его слова опубликовали в заявлении китайского МИД.

«Китай поддерживает полноправное членство Палестины в Организации Объединенных Наций», — заявил Си Цзиньпин.

Напомним, что на данный момент Палестина имеет только статус наблюдателя в ООН. 10 мая должна состояться чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН, на которой будет рассмотрен вопрос полноправного принятия Палестины в состав организации.

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Белый дом не поддержит принятие Палестины в ООН.