В США определились по вопросу принятия Палестины в состав ООН

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Белый дом не поддержит принятие Палестины в ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время брифинга с журналистами. По словам Пателя, США не будут голосовать за принятие Палестины в состав ООН.

«США проголосуют против по предложенной Советом Безопасности резолюции», — заявил Патель.

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя призвал всемирную организацию немедленно проголосовать за принятие Палестины в ООН.