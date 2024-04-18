Небензя призвал СБ немедленно проголосовать за принятие Палестины в ООН

Совбез ООН обязан проголосовать здесь и сейчас за проект резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации. С таким призывом выступил постпред России при организации Василий Небензя, передает ТАСС.

По его мнению, это «минимум, что ООН сейчас может и обязан по всем моральным императивам сделать здесь и сейчас».

«Необходимо удовлетворить просьбу Палестины пополнить ряды членов организации. Призываем всех членов Совбеза проголосовать в поддержку соответствующего проекта резолюции, предложенного Алжиром от лица арабской группы», — сказал Небензя.

Он указал, что целью урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной является создание «независимого, целостного, суверенного палестинского государства в границах 1967 годах со столицей в Восточном Иерусалиме». Для этого, по его словам, нужен коллективный дипломатический механизм, основную роль в котором должны играть арабские и исламские государства», поскольку они «лучше других понимают, как добиться справедливого решения, опирающегося на согласованную международную договорно-правовую базу».

Напомним, что в настоящее время Палестина имеет статус наблюдателя в ООН. В 2011 году она подала заявку на вступление в организацию в качестве полноправного члена, но не смогла получить поддержку Совбеза. Ближайшее голосование по этому вопросу намечено на полночь (по Москве) 19 апреля.