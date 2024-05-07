Эксперт назвал цель ударов Израиля по Рафаху

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал новые удары Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа и объяснил, чего добиваются власти страны подобными действиями.

В понедельник, 6 мая, летчики ВВС Израиля нанесли мощные удары по городу Рафах. По данным агентства Reuters, авиаудары были нанесены через несколько часов после того, как представители ЦАХАЛ призвали палестинцев покинуть восточную часть города. Также сообщалось, что израильские танки вошли в сектор Газа недалеко от Рафаха, приблизившись на расстояние 200 метров от контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» с соседним Египтом.

Я полагаю, что говорить о начале полноценной операции Израиля в Рафахе еще нельзя, поскольку израильские силы еще не вошли в город. Они взяли под контроль Филадельфийский коридор [граница между сектором Газа и Египтом] и КПП «Рафах», но штурм города пока не начался. Да, были различные удары по Рафаху, но они наносились и ранее. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку

Нанося новые удары по Рафаху, Израиль пытается оказать давление на ХАМАС и повлиять на его переговорные позиции, отметил политолог.

«Накануне прошла информация, что ХАМАС согласился на определенные условия, а Израиль их отверг. Однако, согласно израильской позиции, ХАМАС согласился на несогласованные им в принципе условия. Таким образом, Израиль сейчас пытается подвинуть ХАМАС в переговорном процессе, угрожая, по сути, уничтожением его последнего оплота в Газе», - сказал эксперт.

Каргин допустил, что при отсутствии кардинальных изменений в ситуации полноценный штурм Рафаха может начаться в ближайшие сутки.

«То, что происходит сейчас, можно назвать активной подготовкой. Есть начало окружения Рахаха, есть артподготовка, но реального штурма города еще все-таки нет», - заявил собеседник, подчеркнув, что силы ХАМАС уступают Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с военной точки зрения и вряд ли смогут что-то противопоставить ей во время активной фазы операции.

Эксперт также ответил на вопрос о том, может ли какая-либо сила на Ближнем Востоке встать на сторону ХАМАС и поддержать движение в военном плане на фоне действий Израиля в Рафахе.

«Это мог бы быть только Иран, но мы уже наблюдали, что он не готов вступать в большую войну с Израилем. Он не пошел на это даже после обстрела его территории Израилем, который носил постановочно-публичный характер и должен был вызвать явный пиар-эффект. Видимо, Израиль и не собирался наносить серьезного вреда Ирану», - сказал он.

Удары Израиля по Рафаху могут испортить отношения властей государства с Вашингтоном, добавил специалист.

«Эти отношения, несомненно, будут ухудшаться, ведь у [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху и [президента США Джо] Байдена совершенно разные задачи. Нетаньяху заинтересован в том, чтобы был штурм Рафаха, этого ждут его избиратели, а Байден, наоборот, в этом не заинтересован. Но в Израиле Байдена уже во многом воспринимают как хромую утку и как политического импотента, поэтому я бы не стал ожидать, что слово президента США окажется решающим в данном вопросе. Вместе с тем недооценивать американское влияние на Израиль в целом тоже нельзя — это влияние частично завязано на поставках оружия. Это не критические для Израиля поставки, но тем не менее они идут из США. Кроме того, Израилю, конечно, требуется американское прикрытие на международной арене. Так что определенные рычаги у Америки есть, но вопрос в том, насколько они значимы и насколько Байден сможет их задействовать в условиях его личностного и политического кризиса», - резюмировал Каргин.

По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, в результате бомбардировки израильскими ВВС жилых кварталов на западе Рафаха не менее четырех палестинцев погибли, еще несколько ранены.