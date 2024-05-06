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Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге Газы

Летчики ВВС Израиля в понедельник, 6 мая, нанесли мощные удары по городу Рафах на юге Газы, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Израиль нанес массированные авиаудары по Рафаху
© globallookpress.com

По данным агентства, авиаудары были нанесены через несколько часов после того, как представители ЦАХАЛ призвали палестинцев покинуть восточную часть города.

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Израильские бомбардировки восточных районов Рафаха продолжались в течение всего дня в понедельник, отметил источник.

«Целью акции в Рафахе является уничтожение последних четырех батальонов [палестинского движения] ХАМАС в Рафахе. Мы не можем оставить их там», — подчеркнул представитель правительства Израиля Дэвид Мерсер.

Напомним, что в первые месяца после начала войны между Израилем и ХАМАС военные действия велись преимущественно на севере анклава. Свыше миллиона палестинцев были вынуждены в связи с этим покинуть свои дома и переселиться в Рафах.

Россия, Бразилия, США, Китай, арабские страны неоднократно призывали власти Израиля не наносить удары по югу Газы, не проводить там операции, завершить конфликт переговорами.

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