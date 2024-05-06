Израиль нанес массированные авиаудары по Рафаху

Летчики ВВС Израиля в понедельник, 6 мая, нанесли мощные удары по городу Рафах на юге Газы, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, авиаудары были нанесены через несколько часов после того, как представители ЦАХАЛ призвали палестинцев покинуть восточную часть города.

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Израильские бомбардировки восточных районов Рафаха продолжались в течение всего дня в понедельник, отметил источник.

«Целью акции в Рафахе является уничтожение последних четырех батальонов [палестинского движения] ХАМАС в Рафахе. Мы не можем оставить их там», — подчеркнул представитель правительства Израиля Дэвид Мерсер.

Напомним, что в первые месяца после начала войны между Израилем и ХАМАС военные действия велись преимущественно на севере анклава. Свыше миллиона палестинцев были вынуждены в связи с этим покинуть свои дома и переселиться в Рафах.

Россия, Бразилия, США, Китай, арабские страны неоднократно призывали власти Израиля не наносить удары по югу Газы, не проводить там операции, завершить конфликт переговорами.