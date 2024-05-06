Шольц заявил о готовности 35 тысяч немецких солдат отправиться на помощь союзникам

Около 35 тысяч военнослужащих Германии готовы отправиться на помощь союзникам в случае чрезвычайной ситуации. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает «РИА Новости».

Ранее он встретился с главами правительств стран Прибалтики в Латвии. Во время общения Шольц назвал ситуацию с безопасностью в странах Балтии напряженной. По его словам, ВС ФРГ ориентированы на защиту северо-восточной и центральной Европы, а также берут на себя задачу по защите воздушного пространства в Эстонии.

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«Около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы оперативно оказать содействие нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации», — отметил канцлер.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал Германию ускорить размещение в его стране тяжелой бригады Бундесвера. По его мнению, в данном вопросе республике нельзя «терять ни минуты».